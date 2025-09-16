Скандал в Ірпені: працівники «Фори» задушили кота, відкрито кримінальне провадження

Один із магазинів мережі «Фора» потрапив у скандал через жорстоке поводження з безпритульною твариною

«Фора» зробила офіційну заяву вже після того, як справу взяла під контроль Бучанська окружна прокуратура

В Ірпені Київської області розгорівся скандал, пов’язаний із жорстоким поводженням із твариною. За інформацією громадської організації «Центр захисту тварин», працівники супермаркету «Фора» на вулиці Центральній, 29, задушили безпритульного кота, який гуляв біля рампи магазину. Реакція мережі магазинів на цей інцидент послідувала лише після того, як справу взяла під контроль Бучанська окружна прокуратура. Про це повідомляє «Главком».

За даними зоозахисників, інцидент стався 20 серпня 2025 року. Керуюча магазином Леся Лохвицька (наразі звільнена) власноруч задушила тварину. Їй допомагала сортувальниця Світлана Федоренко, а ще двоє працівників, Назар Дзюба та Дмитро Швап, просто спостерігали за злочином. Організація вже подала заяви до поліції.

Допис громадської організації «Центр захисту тварин» скриншот допису

На цю подію відреагував народний депутат України Антон Яценко, назвавши винних «покидьками». Він зазначив, що кіт був задушений фуфайкою.

Нардеп опублікував фото працівниці супермаркета, яка, буцімто, допомагала душити котика фото: Антон Яценко/Facebook

Депутат звернувся до Національної поліції України із заявою про злочин і закликав бойкотувати мережу «Фора».

Допис народного депутата Антона Яценка Скриншот допису

Реакція правоохоронних органів

За фактом жорстокого поводження з твариною Бучанська окружна прокуратура 13 вересня відкрила кримінальне провадження.

«За даними перевірки, до вчинення правопорушення можуть бути причетні працівники закладу. Слідчими відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 КК України», – повідомили у прокуратурі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту та причетних осіб. За дорученням прокурорів Бучанської окружної прокуратури, підрозділи поліції проведуть профілактичні заходи та роз’яснювальну роботу з метою недопущення випадків жорстокого поводження з тваринами у майбутньому.

Реакція колег по ринку

На цей кричущий випадок відреагувала також Юлія Чудновець, керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю в «Епіцентр К». У своєму пості вона розкритикувала комунікаційну стратегію «Фори».

«Колеги, у вас не криза – вам пизд..ць», – написала вона, назвавши офіційну відповідь «Фори» непереконливою.

Чудновець поділилася власним досвідом з репутаційною кризою, коли зоозахисники звинуватили «Епіцентр» у жорстокому поводженні з папугами. Вона пояснила, що їх тоді перевезли в низьких коробках, аби пташки не зламали крила від стресу, але скандал все одно був «однією з найжорсткіших репутаційних криз». Тоді «Епіцентр» місяць співпрацював з усіма зоозахисними організаціями, і надає їм знижки досі.

«Я завжди співчуваю колегам по ринку, бо розумію, що таке справжні репутаційні кризи. Але, рідні, ви не просто «врізалися у штангу» – ви знесли ворота» – підсумувала Юлія Чудновець. Вона також звернулася до «Фори» із порадою оприлюднити заяву з цього приводу, зауваживши, що навіть офіційна позиція компанії не була опублікована на їхній сторінці у Facebook.

Допис Юлії Чудновець скриншот допису

Реакція «Фори»

Лише після того, як за справу взялася Бучанська прокуратура, та після допису Юлії Чудновець, мережа супермаркетів «Фора» підтвердила інформацію про інцидент. У своїй офіційній заяві у мережі Facebook від 15 вересня 2025 року компанія повідомила, що провела внутрішню перевірку, в результаті якої трудові відносини з керуючою магазином було розірвано.

«Фора» засудила жорстоке поводження з тваринами, висловила готовність співпрацювати зі слідством та громадськими організаціями, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Компанія наголошує, що не має повноважень самостійно встановлювати вину, тому остаточна правова оцінка інциденту залишається за компетентними державними органами.

Заява мережі «Фора» скриншот

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

Цьогорічна цифра в 386 справ значно перевищує попередній річний рекорд у 220 справ, зафіксований у 2020 році. У порівнянні з 105 справами за аналогічний період минулого року, зростання становить майже в чотири рази.