Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Через ремонтні роботи світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора
фото: ДТЕК

Працівники ДТЕКу проводитимуть профілактичні роботи за вказаними адресами

В Ірпені, Михайлівці-Рубежівці та Забуччі у п’ятницю, 3 жовтня, можливі планові відключення електроенергії у зв’язку з профілактичними роботами. Світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора. Про це повідоиляє «Главком» із посиланням на Ірпінську міську раду.

Зокрема, світла може не бути:

  • в Ірпені з 6:00 до 18:00 – на вулиці Миколи Сингаївського;
  • в Ірпені з 6:00 до 20:00 – на вулицях 11-а Лінія та Університетська;
  • у селі Михайлівка-Рубежівка з 6:00 до 18:00 – на вулицях Павла Тичини, Шкільна та Київська;
  • у селі Забуччя з 6:00 до 20:00 – на вулиці Світла.
Графік відключень світла в Ірпінській міській раді 3 жовтня
інфографіка: Ірпінська міська рада

Нагадаємо, у споживачів, які мають заборгованість із оплати електроенергії, можуть відключити світло. Це стосується територій, де не ведуться бойові дії та які не перебувають в окупації. Про відключення світла електропостачальник зобов’язаний попередити споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення. У разі врегулювання споживачем питання погашення заборгованості до дати відключення, зазначеної в попередженні (оплата або укладення договору про реструктуризацію заборгованості та дотримання його умов), припинення постачання електричної енергії такому споживачу не здійснюється.

