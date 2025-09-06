У горах стадо корів затоптало подружжя туристів

Людей застерігають бути обережними, перебуваючи на полях з коровами, особливо якщо вони з собаками

В австрійській провінції Штирія 85-річний чоловік та його 82-річна дружина зазнали нападу дев'яти корів. Нещасний випадок стався, коли вони прямували до будиночка в одній з гірських комун. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Мirror.

«Літня пара з Відня та їхній собака йшли лісовою стежкою від Türlwandhütte до австрійської хатини. Біля будиночку вони натрапили на стадо корів, серед яких було троє телят. За словами свідків, корів злякав собака подружжя», – розповів речник поліції Маркус Райх.

Після цього тварини побігли і затоптали пенсіонерів. Туристи та працівники хатини негайно надали першу допомогу та сповістили служби екстреної допомоги. Потерпілі отримали серйозні травми.

Чоловіка доставили вертольотом до лікарні Кардинала Шварценберга в Зальцбурзі. Втім, він помер після хірургічного втручання. Його дружина отримала травми, як не загрожують її життю.

Людей застерігають бути обережними, перебуваючи на полях з коровами, особливо якщо вони з собаками, які можуть налякати худобу і спровокувати її напад.

