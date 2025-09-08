Головна Вінниця Новини
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК
Досудове розслідування триває
колаж: glavcom.ua

Учасницям акції у Вінниці, що перешкоджали військовим, повідомлено про підозру

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру трьом жінкам, які брали участь в акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького міського центру комплектування. Інцидент стався 1 серпня біля міського стадіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, військовослужбовці центру комплектування доставили до пункту збору чоловіків, які перебували у розшуку як ухилянти від призову. Серед них були родичі підозрюваних. Жінки намагалися «забрати» їх додому, організувавши групу підтримки з інших громадян.

У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК фото 1
фото: Вінницька обласна прокуратура

Під час акції вони вели пряму трансляцію в соціальних мережах. Внаслідок їхніх дій військові не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки в умовах особливого періоду.

У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК фото 2
фото: Вінницька обласна прокуратура
У Вінниці трьом жінкам повідомлено про підозру через протест проти ТЦК фото 3
фото: Вінницька обласна прокуратура

Дії жінок кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, що передбачають:

  • підбурювання до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1);
  • перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1);
  • поширення інформації про розташування військових, що дозволяє їх ідентифікувати (ч. 2 ст. 114-2).

Варто зазначити, що раніше підозри за цими ж статтями отримали ще п’ятеро учасників тієї ж акції. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, командирка роти забезпечення однієї з військових частин на Вінниччині вимагала від підлеглих гроші за «прогули». Слідчі поліції повідомили їй про підозру. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області, передає «Главком».

У поліції зазначили, що за дозвіл військовослужбовцям виїхати за межі військової частини без законних на те підстав, посадовиця отримувала гроші і на особисту банківську картку, і готівкою. 

