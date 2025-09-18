На Київщині 60-річний чоловік отримав поранення через падіння уламків дрона

Мешканець Київщини отримав поранення поперекової ділянки спини

Унаслідок ворожої атаки на Київщину у Бориспільському районі поранено людину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Через падіння уламків збитого безпілотника постраждав 60-річний чоловік. Він отримав поранення поперекової ділянки спини, його стан середній.

Як повідомив глава ОВА, постраждалого медики госпіталізують у місцеву лікарню. Чиновник пообіцяв надати більше інформації згодом.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Київщину ударними дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Бучанському та Бориспільському районах.

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня Київщина пережила чергову масовану атаку безпілотників. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у регіоні активно працювали сили ППО, які збили ворожі цілі.

До слова, станом на 19:02 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.