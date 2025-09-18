В Обухівській громаді зросла вартість проїзду у маршрутних таксі

Проїзд у міських маршрутках тепер коштуватиме від 13 до 18 гривень залежно від напрямку

У міськраді наголосили, що діючі тарифи трималися без змін понад три роки, тоді як за цей час основні статті витрат перевізників зросли у кілька разів

В Обухові з кінця серпня зросли тарифи на проїзд у міських маршрутних таксі. Востаннє ціни переглядали ще у травні 2022 року, однак за три роки витрати перевізників суттєво збільшилися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Обухівської міської ради у Facebook.

«Відповідно до методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту перегляд тарифів обов’язковий у разі зміни вартості пального більш ніж на 10% або інших умов виробничої діяльності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проїзд у міських маршрутках тепер коштуватиме від 13 до 18 гривень залежно від напрямку.

Нові тарифи на проїзд (рішення від 21.08.2025 №525):

маршрут №1 (ТЗСМ-Лікарня): 18,00 грн;

маршрут №2 (мікрорайон Лікарня – мікрорайон Яблуневий): 18,00 грн;

маршрут №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана): 18,00 грн;

маршрут №5 (Автостанція – Піщана): 14,00 грн;

маршрут №6 (Лікарня - Піщана): 13,00 грн;

маршрут №7 (Піщана-Лукавиця): 14,00 грн;

маршрут №8 (Блакитівка - Піщана): 14,00 грн;

маршрут №9 (8 Листопада - Піщана): 14,00 грн;

маршрут №10 (Польок-Піщана): 14,00 грн;

маршрут №11 (Яровівська – Лікарня): 14,00 грн;

маршрут №12 (Соборна - Лікарня): 14,00 грн;

маршрут №14 (Жеваги - Піщана): 14,00 грн.

У міськраді наголосили, що діючі тарифи трималися без змін понад три роки, тоді як за цей час основні статті витрат перевізників зросли у кілька разів. Зокрема, заробітна плата водіїв піднялася на 308%, паливо – більш як удвічі, а сервісне обслуговування у деяких випадках зросло вдвічі й більше.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Така заява пролунала після інформації про те, що через зміни в державному бюджеті Київ недоотримає близько 8 млрд грн до кінця 2025 року. Раніше з'явилася інформація, що у Києві можуть підвищити ціну на проїзд у громадському транспорті. Про це йшлося у листі Департаменту фінансів КМДА до міського голови Віталія Кличка. Фінансисти зауважили, що раніше різницю між фактичною собівартістю перевезень та тарифами для пасажирів покривав міський бюджет, проте наразі цієї можливості немає.

За даними Департаменту фінансів КМДА, реальна вартість однієї поїздки в метро складає майже 45 грн, у наземному транспорті – понад 22 грн. При цьому кияни сплачують у кілька разів менше. У департаменті наголошують, що інфляція, зростання тарифів на електроенергію та інші витрати зробили нинішню тарифну модель збитковою.