Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

В Австралії виявлено новий вірус у кажанів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Наразі немає жодних доказів, що вірус Salt Gully може інфікувати людей
фото: АР

В Австралії виявили новий вірус у кажанів-лисиць: вчені запевняють, що для людей він безпечний

Вчені в Австралії виявили новий вірус, який назвали Salt Gully. Його знайшли у кажанів-лисиць, і, за даними досліджень, він циркулює серед цих тварин щонайменше з 2011 року. За словами науковців, наразі немає жодних доказів, що вірус становить загрозу для людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Salt Gully належить до тієї ж групи вірусів, що й Nipah та Hendra. Обидва ці віруси вважаються пріоритетними патогенами для Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оскільки є небезпечними для людини. Вірус Nipah, уперше виявлений у Малайзії в 1999 році, спричинив спалахи з летальністю до 71%. Вірус Hendra передається від кажанів до коней, а вже від них – до людей, викликаючи енцефаліт.

Наразі немає жодних доказів, що вірус Salt Gully може інфікувати людей. Дослідження австралійського наукового агентства CSIRO показали, що він не має необхідних «ключів» для проникнення в клітини людини чи інших тварин. Тому вчені запевняють, що причин для паніки немає.

«Salt Gully - ще один приклад того, що кажани є резервуаром багатьох, багатьох невідомих вірусів», – пояснив професор Лінфа Ван з програми нових інфекційних захворювань у Сінгапурі.

Фахівці зазначають, що кажани, попри те що можуть бути переносниками хвороб, є унікальними для вивчення, адже їхня імунна система дозволяє співіснувати з безліччю патогенів. Це може допомогти знайти нові способи лікування запальних захворювань у людей.

Нагадаємо, неочікуваний випадок стався в США, де жінка на ім'я Лінн була госпіталізована через надмірну любов до популярного напою – матчі. Після чергової випитої чашки вона відчула себе погано і звернулася до лікарні, де лікарі діагностували у неї анемію – критично низький рівень заліза в крові. Про це пише «Главком» із посиланням на Independent.

Як відомо, науковці вперше виявили мікропластик у сім’яній рідині чоловіків і фолікулярній рідині жінок, у якій дозрівають яйцеклітини. Раніше його також знаходили у тканинах статевих органів обох статей. Поширення мікропластику у статевій системі може спричиняти порушення розвитку яйцеклітин і сперматозоїдів, призводячи до безпліддя. Як інформує «Главком», дослідження опублікували в журналі Human Reproduction.

Читайте також:

Теги: Австралія вірус тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дослідження показало, що когнітивні порушення після Covid-19 не зникають швидко
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
29 серпня, 13:02
Банку довелось вибачатись за ідею із використанням штучного інтелекту
Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
26 серпня, 11:20
Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що має докази координації підпалів з боку Ірану
Австралія висилає іранського посла
26 серпня, 10:41
У реанімації перебуває шестеро дорослих
У Києві збільшилася кількість хворих на коронавірус
25 серпня, 16:26
Родовище високоякісного золота знайдено в недослідженому регіоні
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
16 серпня, 07:32
Наразі, вирок ще не набрав законної сили
Чоловік, який застрелив собаку на очах дитини, отримав п'ять років тюрми
14 серпня, 19:44
Патрульні виявили величного лісового мандрівника, який знесилено лежав на узбіччі
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
12 серпня, 08:35
Великий собака, який був без повідка та намордника, напав на жінку, що гуляла зі своїм песиком на повідку
У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)
11 серпня, 13:37
Найефективнішим засобом захисту від Covid-19 залишається вакцинація
Новий штам Covid-19 в Україні: лікар розкрив головні небезпеки
9 серпня, 20:36

Здоров'я

В Австралії виявлено новий вірус у кажанів
В Австралії виявлено новий вірус у кажанів
Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
Вчені встановили механізм руйнування пам'яті при хворобі Альцгеймера
Вчені встановили механізм руйнування пам'яті при хворобі Альцгеймера
Названо несподіваний фактор старіння серця
Названо несподіваний фактор старіння серця
У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок
У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9707
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4274
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4139
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3754
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua