В Австралії виявлено новий вірус у кажанів

В Австралії виявили новий вірус у кажанів-лисиць: вчені запевняють, що для людей він безпечний

Вчені в Австралії виявили новий вірус, який назвали Salt Gully. Його знайшли у кажанів-лисиць, і, за даними досліджень, він циркулює серед цих тварин щонайменше з 2011 року. За словами науковців, наразі немає жодних доказів, що вірус становить загрозу для людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Salt Gully належить до тієї ж групи вірусів, що й Nipah та Hendra. Обидва ці віруси вважаються пріоритетними патогенами для Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оскільки є небезпечними для людини. Вірус Nipah, уперше виявлений у Малайзії в 1999 році, спричинив спалахи з летальністю до 71%. Вірус Hendra передається від кажанів до коней, а вже від них – до людей, викликаючи енцефаліт.

Наразі немає жодних доказів, що вірус Salt Gully може інфікувати людей. Дослідження австралійського наукового агентства CSIRO показали, що він не має необхідних «ключів» для проникнення в клітини людини чи інших тварин. Тому вчені запевняють, що причин для паніки немає.

«Salt Gully - ще один приклад того, що кажани є резервуаром багатьох, багатьох невідомих вірусів», – пояснив професор Лінфа Ван з програми нових інфекційних захворювань у Сінгапурі.

Фахівці зазначають, що кажани, попри те що можуть бути переносниками хвороб, є унікальними для вивчення, адже їхня імунна система дозволяє співіснувати з безліччю патогенів. Це може допомогти знайти нові способи лікування запальних захворювань у людей.

Нагадаємо, неочікуваний випадок стався в США, де жінка на ім'я Лінн була госпіталізована через надмірну любов до популярного напою – матчі. Після чергової випитої чашки вона відчула себе погано і звернулася до лікарні, де лікарі діагностували у неї анемію – критично низький рівень заліза в крові. Про це пише «Главком» із посиланням на Independent.

Як відомо, науковці вперше виявили мікропластик у сім’яній рідині чоловіків і фолікулярній рідині жінок, у якій дозрівають яйцеклітини. Раніше його також знаходили у тканинах статевих органів обох статей. Поширення мікропластику у статевій системі може спричиняти порушення розвитку яйцеклітин і сперматозоїдів, призводячи до безпліддя. Як інформує «Главком», дослідження опублікували в журналі Human Reproduction.