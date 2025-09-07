На Київщині через ворожу атаку загинули семеро коней

Внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок та стайню

В ніч на 7 вересня російські війська здійснили черговий обстріл столичного регіону за допомогою безпілотників. У Фастівському районі Київської області дрони влучили в кінний клуб, що призвело до загибелі тварин та руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Як повідомила власниця клубу Юлія, три безпілотники типу Shahed влучили по території її господарства. Через спекотну погоду коней залишили на ніч на подвір'ї для свіжого повітря.

Внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло семеро спортивних коней, ще двоє залишилися неушкодженими. На щастя, люди не постраждали, а займань на території не зафіксовано.

На місці події вже працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська застосували понад 800 дронів та 13 ракет, включаючи чотири балістичні, під час нічної атаки. Внаслідок ударів є жертви та руйнування в багатьох регіонах України.