Молчанова відхрестилась від звʼязків з Іванющенком і нагадала, як боролась за «Столичний»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Молчанова відхрестилась від звʼязків з Іванющенком і нагадала, як боролась за «Столичний»
Владислава Молчанова
фото: Stolitsa Group

«Якби описувати всю цю історію спочатку – вийшов би блокбастер...»

Засновниці компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова прокоментувала рішення суду щодо нібито незаконного виведення земельної ділянки під ринок «Столичний». Київська забудовниця спростовувала звинувачення, зокрема будь-які зв’язки з колишнім нардепом від «Партії регіонів» Юрієм Іванющенком та назвала справу, яка була відкрита у 2021 році, дивною, адже вона бізнесвумен, а не чиновник, стосовно якого може здійснювати досудове розслідування НАБУ. Про це заявила в інтерв’ю Liga.net засновниця компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова.

На початку жовтня Апеляційна палата Вищого актикорупціного суду розгляне скаргу засновниці компанії Stolitsa Group щодо рішення суду про запобіжний захід у 100 млн грн. Київську забудовницю звинувачують у нібито проведені незаконної оборудки з землею, на які розташований ринок «Столичний». Слідство стверджує, що конфлікт між Молчановою та колишнім нардепом від «Партії регіонів» Юрієм Іванющенко закінчився підписанням меморандуму, за яким земельні ділянки нібито незаконно були виведені з державної власності.  

«Якби описувати всю цю історію спочатку – вийшов би блокбастер. І у ролі негативного героя точно мала б бути не я – українська бізнесвумен, матір шістьох дітей, – а скоріше «діячі» часів Януковича, з якими був конфлікт навколо ринку «Столичний». Але, як ви бачите, САП і НАБУ змішали все до купи. Я не знайома з Юрієм Іванющенком і ніколи його не бачила. Жодних угод між нами не було підписано. Ще раз наголошую, що підозра, вручена саме зараз, під час війни, представниці бізнесу у справі, яка відкрита 2021 року за заявою особи, яку пов’язують саме з Іванющенком, погодьтеся, виглядає, дивно», - вважає Владислава Молчанова.

За її словами, у справі, відкритій у 2021 року, вона фігурувала як свідок та давала показання.

«Я знала, що існує відкрита з 2021 року справа в НАБУ за заявою особи, яку пов’язують саме з Іванющенком. У ній в мене брали покази як свідка. Але яким же було моє щире здивування, коли у позаминулу суботу, через 4 роки, під своїм будинком я побачила слідчих НАБУ з підозрою, яка була підписана прокурором САП. Ця земля завжди мала статус сільськогосподарської. Вона розташована поза межами населеного пункту і не може мати іншого цільового призначення ніж сільськогосподарська земля через законодавство України. Жодного незаконного виведення не було. Ніяких порушень немає і не було», - заявила київська забудовниця.

За її словами, підозра, вручена під час війни представниці бізнесу по справі 2021 року виглядає дивно. 

Засновниця компанії Stolitsa Group нагадує, що з початком повномасштабної війни я не тільки лишилася в Києві, а й взяла на себе додаткові соціальні зобов’язання – це, серед іншого, допомога нашому війську та добудова житла інвесторам збанкрутілого банку «Аркада».

«Я живу і працюю в Києві – нікуди не виїжджала під час повномасштабного вторгнення та спроби окупації міста. Я ніколи не обіймала жодної державної посади й не була політиком. Я вважаю, що вертикаль НАБУ-САП-ВАКС була створена з метою виявлення і боротьби з топкорупціонерами у вищих ешелонах влади, до яких я точно не належу. Я – бізнесвумен і не є суб’єктом, стосовно якого може здійснювати досудове розслідування НАБУ. У мене сильна юридична команда, всі факти свідчать на мою користь, бо це надумана справа, і я вірю, що суд поставить у ній крапку», - резюмувала Владислава Молчанова.

