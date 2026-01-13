Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлюється)
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

Вночі 13 січня у Києві пролунали вибухи, працює ППО. Про це повідомив мер Віталій Кличко, пише «Главком».

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер.

Ракети летять на столицю. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав:

«Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами!».

Оновлення 01:40

Після вибухів почалися проблеми зі світлом. У Києві блимають ліхтарі. Спостерігаються стрибки напруги.

Майже повністю без світла після вибухів Ірпінь, Буча, Гостомель. Крім того, є проблеми з водопостачанням.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

За словами Кличка, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це. 

До слова, народний депутат та перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару Бпла по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Він закликав дочекатися більше інформації від КМДА, в тому числі щодо рекомендацій щодо подальших дій.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ балістичні ракети ракетна атака Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У школі навчається понад 60 дітей
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
6 сiчня, 20:18
На Івано-Франківщині пролунали вибухи, у Київській області працює ППО
На Івано-Франківщині пролунали вибухи, у Київській області працює ППО
23 грудня, 2025, 06:24
Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою
Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою
9 сiчня, 03:19
Спільнота «Київська коляда» вітає пасажирів метро на «Золотих воротах»
У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)
25 грудня, 2025, 17:00
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
В Уссурійську пролунали вибухи біля військової частини, відомої розстрілами дітей
26 грудня, 2025, 11:32
Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону
2 сiчня, 16:21
В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик
Стало відомо, хто постраждав від вибуху авто на Оболоні (фото)
4 сiчня, 13:35
На місці пожежі працюють спецслужби
Масштабна пожежа у Солом'янському районі: на вулиці Волинській перекрито рух
5 сiчня, 11:03
Київський апеляційний суд розташований у Солом'янському районі Києва
Київський апеляційний суд «замінували» невідомі: триває евакуація працівників
9 сiчня, 14:13

Новини

Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлюється)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлюється)
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Енергоколапс у столиці. Кличко скликає Київраду на закрите засідання
Енергоколапс у столиці. Кличко скликає Київраду на закрите засідання
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
На Київщині без світла залишаються понад дві тисячі родин
На Київщині без світла залишаються понад дві тисячі родин

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua