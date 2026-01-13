Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлюється)

Залишайтеся в укриттях

Вночі 13 січня у Києві пролунали вибухи, працює ППО. Про це повідомив мер Віталій Кличко, пише «Главком».

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер.

Ракети летять на столицю. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав:

«Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами!».

Оновлення 01:40

Після вибухів почалися проблеми зі світлом. У Києві блимають ліхтарі. Спостерігаються стрибки напруги.

Майже повністю без світла після вибухів Ірпінь, Буча, Гостомель. Крім того, є проблеми з водопостачанням.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

За словами Кличка, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.

До слова, народний депутат та перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив, що після удару Бпла по столиці в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Він закликав дочекатися більше інформації від КМДА, в тому числі щодо рекомендацій щодо подальших дій.