На Київщині без світла залишаються понад дві тисячі родин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині без світла залишаються понад дві тисячі родин
В області розгорнуто 448 пунктів незламності, вагони незламності у Броварах, Борисполі, Фастові та Василькові, а також намети ДСНС
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Найбільше аварійних знеструмлень у Обухівському та Фастівському районах

У Київській області у низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Через складні погодні умови в регіоні масові пориви електроліній. Ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається складною через наслідки російської атаки на Київщину. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами Калашника, сьогодні, 12 січня, загалом по області без електроенергії – понад дві тисячі родин у 19 населених пунктах. Найбільше аварійних знеструмлень у Обухівському та Фастівському районах. Броварський і Бориспільський райони – у режимі екстрених відключень.

До відновлювальних робіт залучили 187 бригад енергетиків. Також працюють підрозділи ДСНС та комунальників, які розчищають під'їзди та лінії електропередач від повалених дерев.

«Для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури застосовуються альтернативні джерела живлення, аби дати більше світла побутовим клієнтам. В області розгорнуто 448 пунктів незламності, вагони незламності у Броварах, Борисполі, Фастові та Василькові, а також намети ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Голова КОВА також повідомив, що комунальники розчищають та обробляють протиожеледними матеріалами дороги. Освітній процес організували з урахуванням безпекової ситуації: зимові канікули в школах триватимуть до 18 січня, у закладах дошкільної освіти працюють чергові групи.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: відключення світла

