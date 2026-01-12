У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання

На лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення

ДТЕК: Просимо киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо й вмикати потужні прилади по черзі

У Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Водночас в столиці застосовуються відключення електроенергії. У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

«На лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 – без. Просимо киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо й вмикати потужні прилади по черзі. Це допомагає тримати систему стабільною», – наголошує ДТЕК.

До слова, у Київській області у низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Через складні погодні умови в регіоні масові пориви електроліній. Ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається складною через наслідки російської атаки на Київщину.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.