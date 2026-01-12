Енергоколапс у столиці. Кличко скликає Київраду на закрите засідання

15 січня пройде засідання Київської міської ради

Мер Києва Віталій Кличко скликав на 15 січня пленарне засідання Київської міської ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кличка у Telegram.

«Питання два:

1. Як Київ функціонує та забезпечує життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Вважаю, що повну інформацію про реальний стан справ депутатам має надати в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Заслухаємо також пропозиції депутатів щодо їх допомоги мешканцям у районах та будинках, де зараз найгостріші проблеми.

2. Питання виділення додаткового фінансування з бюджету столиці на забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України (міська цільова програма «Захисник Києва»)», – наголосив Кличко.

Мер наголосив, що засідання відбудеться в закритому режимі, оскільки частина інформації, що буде озвучена, підпадає під режим ДСК – інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, у Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми. Водночас в столиці застосовуються відключення електроенергії.

До слова, у Київській області у низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Через складні погодні умови в регіоні масові пориви електроліній. Ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається складною через наслідки російської атаки на Київщину.