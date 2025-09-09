Продавали конфіденційні дані українців росіянам. Двоє столичних податківців постануть перед судом

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили комп’ютерну, мобільну техніку та флеш-носії, які підтверджують незаконні операції

Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі

Двоє співробітників Державної податкової служби збирали конфіденційні дані з внутрішньої закритої бази та передавали їх своєму знайомому, який за $100–300 продавав її «клієнтам». Правоохоронці зібрали достатньо доказів протиправної діяльності фігурантів, після чого обвинувальні акти були передані до суду. За виток інформації з обмеженим доступом підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці нагадали, що злочин було викрито у травні 2025 року. Слідство встановило, що двоє працівників ДПСУ віком 24 і 25 років, маючи доступ до закритої службової бази даних, у якій міститься конфіденційна інформація про громадян України, несанкціоновано збирали інформацію стосовно фізичних та юридичних осіб, копіювали її та надсилали 30-річному товаришу, мешканцю Чернівецької області, який продавав її за $100-300.

Повідомляється, що останній шукав «клієнтів» у закритому російському хакерському форумі на DarkNet. Оплату «продавець» приймав лише на криптогаманець, а отримані кошти в подальшому розподілялись між всіма учасниками оборудки.

4 фото На весь екран





Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили комп’ютерну, мобільну техніку та флеш-носії, які підтверджують незаконні операції фото: Національна поліція України

«Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили комп’ютерну, мобільну техніку та флеш-носії, які підтверджують незаконні операції. Ділків було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили у поліції.

Тоді, слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили всім трьом учасникам схеми про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціоноване копіювання інформації, що обробляється в автоматизованих системах, яке призвело до її витоку, вчинене особами з правом доступу до цієї інформації, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі зібрано всі необхідні докази протиправної діяльності, а обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки спільно з ДБР нейтралізувала у Києві злочинну діяльність приватного детективного агентства.Фігуранти продавали конфіденційну інформацію із державних баз даних і за гроші незаконно стежили за жителями столичного регіону.