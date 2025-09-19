Головна Країна Події в Україні
Суд зобов’язав жінку віддати батькам померлого чоловіка ембріони

glavcom.ua
Суд зобов’язав жінку віддати батькам померлого чоловіка ембріони
Ембріони подружжя стали предметом судового спору
Рішення Центрального районного суду Дніпра викликало обурення правозахисників і спричинило дискусію про права на біологічний матеріал

Суддя Сергій Єдаменко наказав Анастасії Кузьменко передати три ембріони батькам її померлого чоловіка, незважаючи на категоричну відмову жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

Центральний районний суд Дніпра ухвалив рішення, згідно з яким Анастасія Кузьменко має передати три з шести збережених ембріонів батькам свого померлого чоловіка. Подружжя за життя намагалося стати батьками за допомогою репродуктивних технологій, проте процедура не була завершена через смерть чоловіка.

Суддя Сергій Єдаменко пояснив журналістам, що повний текст рішення ще дописує, тож наразі доступна лише резолютивна частина.

Правозахисники та адвокатка Анастасії Людмила Кириленко зазначають, що ембріони є біологічним матеріалом подружжя, і жодна клініка не може передати їх родичам без згоди матері. Адвокатка підтвердила намір оскаржити рішення в апеляційному порядку.

Жінка розповіла, що після смерті чоловіка батьки почали тиснути на неї, вимагаючи передати ембріони та відмовитися від частини спадщини. Вона підкреслила, що психологічно не готова виношувати дитину після трагедії.

Право на використання ембріонів в Україні закріплене за подружжям, і наразі судове рішення викликало широке обговорення серед юристів та правозахисників.

Нагадаємо, в американському штаті Теннессі із замороженого 1994 року ембріона народилася дитина. Дитина народилася в США з ембріона, який зберігався 30 із половиною років. 

Батьки хлопчика «усиновили» ембріон у жінки на ім'я Лінда Арчерд, яка пройшла процедуру ЕКЗ. Тоді лікарям вдалося створити чотири ембріони, один із яких імплантували в матку жінки, решту трьох кріоконсервували.

Декілька десятиліть жінка зберігала ембріони, це коштувало їй $1 тис. на рік. Пізніше вона вирішила передати ембріони іншим сім'ям. Нині Арчерд понад 60 років. Більшість клінік у США відмовлялися працювати з її біоматеріалом, оскільки його заморозили застарілими методами, зазначає портал.

смерть слідство батьки дитина

