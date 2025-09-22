Росія змінила тактику війни: аналіз The Wall Street Journal

Окупанти застосовують дрони на оптоволокні, які не піддаються глушінню засобами РЕБ

Росія змінила тактику війни: тепер дрони системно атакують не лише військові склади та дороги, а й рухомий транспорт та цивільні об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, росіяни значно вдосконалили використання безпілотників. Якщо раніше удари по дорогах чи колонах були поодинокими, то тепер вони здійснюються системно.

Окупанти застосовують дрони на оптоволокні, які не піддаються глушінню засобами РЕБ, а також «материнські» апарати, здатні запускати з-за лінії фронту менші ударні безпілотники.

У зону ризику потрапляють не лише склади чи транспортні артерії, а й рухомі цілі: мікроавтобуси, легкові авто, колони забезпечення. Мирні жителі також стають жертвами атак: так, у Краматорську дрон нещодавно поцілив у місцевий ринок.

Протидронові сітки не гарантують захисту – оператори прицільно б’ють по їхніх опорах, перетворюючи конструкції на завали. Через це постачання фронту стає небезпечним майже так само, як і бої на передовій: боєприпаси затримуються на добу й більше, колони рухаються лише вночі, а вантажівки змінюють на малолітражні авто.

Українські військові визнають, що ресурсів для повного прикриття доріг бракує, а навіть радари вартістю мільйони доларів охоплюють лише десятки кілометрів.

Аналітики наголошують, що осіння кампанія дедалі більше залежатиме від того, хто зможе перерізати логістику противника.

Нагадаємо, що проти 22 вересня ворог атакував Сумщину, Київщину та Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки на Київщині один чоловік отримав поранення. Чоловік 1993 року народження зазнав сліпого осколкового поранення плеча, медична допомога була надана в лікарні, госпіталізації не потребує.

Наслідки атак зафіксовані у чотирьох районах Київщини. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, а в Фастівському – загоряння приватного будинку. В Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі сталося падіння уламків на незаселений багатоповерховий будинок.

У Бориспільському районі сталася пожежа приватного будинку, а також були пошкоджені транспортні засоби та ще один приватний будинок. У ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду. Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

На світанку 22 вересня російські терористи атакували Запоріжжя. Під прицілом ворожих військ опинились цивільні та промислові об'єкти.

За повідомленням ОВА, ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю. Росія атакувала обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.