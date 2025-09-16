Головна Київ Новини
«Видали заміж» покійну: у Києві шахраї підробили документи, щоб привласнити квартиру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Видали заміж» покійну: у Києві шахраї підробили документи, щоб привласнити квартиру
Після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина
фото: Національна поліція України/Facebook

Маючи фальшивий документ про шлюб, так званий «вдівець» зареєстрував на себе право власності, а згодом продав квартиру 

У Києві викрили та судитимуть групу шахраїв, які організували злочинну схему, щоб заволодіти трикімнатною квартирою померлої жінки. Задля цього вони підробили документи, «видавши заміж» померлу киянку за одного зі зловмисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що слідство встановлено, що після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина.

Однак, за даними правоохоронців, двоє чоловіків, 34 та 56 років, вирішили використати схему для протиправного набуття майна. Вони залучили 55-річного знайомого, який погодився надати свої персональні документи та на їх основі було виготовлено підроблене свідоцтво про шлюб із покійною, датоване 1998 роком і нібито укладене на території Росії.

«Маючи фальшивий документ, так званий «вдівець» зареєстрував на себе право власності, а згодом продав квартиру. Таким чином територіальна громада зазнала збитків на суму понад 2,7 млн грн. Зловмисників затримали одразу після проведення угоди купівлі-продажу», – повідомили у поліції.

Тоді, слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури оголосили всім трьом ділкам про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчими Солом’янського управління поліції обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Києві було викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації. Організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.

Теги: Київ спадщина шахрайство слідство поліція квартира

