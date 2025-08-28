Головна Світ Економіка
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
Надлишок пропозиції картоплі вплинув на польських фермерів
фото: next.gazeta.pl

Виробники польської картоплі в паніці, адже продукція в ЄС продається надто дешево

Виробники картоплі в Польщі перебувають у паніці через обвал цін на європейському ринку. За словами фермерів, ситуація є найгіршою за останні роки, оскільки оптові ціни впали до рівня, коли виробництво стало абсолютно нерентабельним. Зараз фермери продають кілограм картоплі за 20-30 грошів (у польському злотому 100 грошей, за один долар дають 3,66 злотого), що не покриває навіть витрат на добрива, паливо та робочу силу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на INNPoland.pl.

Спеціалізовані портали цитують фермерів, які вказують на прибутковість їхнього виробництва. Одним із прикладів є Серадзка область, де кілограм картоплі оптом коштує 25 грошей. І все ж ніхто не хоче її купувати. Ситуація ще більш незадовільна, оскільки минулий сезон був дуже поганим для виробників.

У червні цього року ціни на картоплю вже були на 20% нижчими. Попит високий, але його недостатньо, щоб наздогнати виробництво. За словами польських виробників, ринок дезорієнтується через картоплю, імпортовану з-за кордону. За даними Next.gazeta.pl, ціни на картоплю в магазинах впали на 8% у річному обчисленні та на 16% із середньою ціною 2,42 злотого за кілограм.

Головною причиною такого обвалу є надлишок пропозиції на внутрішньому ринку. За останні роки площі посівів картоплі в Польщі значно збільшилися, досягнувши 210 тис. гектарів у 2025 році. Однак попит не встигає за зростанням виробництва, що призвело до різкого зниження цін. За даними Центрального статистичного управління, вже в червні ціни були на 20% нижчими, ніж роком раніше, і з того часу ситуація лише погіршилася.

Фермери мають труднощі з експортом польської картоплі на іноземні ринки. Це пов'язано, серед іншого, з обмежувальними санітарними обмеженнями, пов'язаними з кільцевою гниллю картоплі. Попередні правила ЄС передбачали низку дорогих процедур для виробників картоплі, яка вважалася ймовірно зараженою. У цій ситуації фермери утримуються від збору врожаю. Через високі ціни на бензин, добрива, зрошення та витрати на робочу силу виробництво є нерентабельним. Водночас деяким фермам загрожує відсутність доходів. Згідно з даними сільськогосподарського перепису 2021 року, 13% ферм у Польщі уже закрились. 

До слова, експерти прогнозують суттєве зниження цін на картоплю у 2025 році. У жовтні – на початку нового сезону – вартість цього овочу може становити близько 10 грн за кілограм.

Теги: Польща ринок продукти фермер зниження цін

