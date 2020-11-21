У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» після дзвінка про мінування

Також неможлива пересадка на станцію «Майдан незалежності» на синій гілці

На даний момент вона закрита на вхід і вихід

У центрі Києва після дзвінка про мінування закрили станцію метро «Хрещатик». Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен» у Facebook.

«Станцію «Хрещатик» і пересадку закрито на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

Оновлено (17:10): Правоохоронці перевірили інформацію про мінування та не виявили вибухонебезпечних предметів. Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, 20 листопада, невідомі «замінували» ЦУМ у Києві.

Нагадаємо, 13 листопада вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, оскільки надійшла інформація про мінування будівлі Ради.

Минулого тижня, з 9 по 15 листопада, підрозділи гарнізону для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста залучались 2 рази та здійснено 3 виїзди на виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено таких 330 виїздів і у трьох випадках були виявлені вибухонебезпечні предмети.

Правоохоронці затримали іноземця, який повідомив про замінування держустанову на вулиці Симона Петлюри.