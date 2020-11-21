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    У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» після дзвінка про мінування

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    Також неможлива пересадка на станцію &laquo;Майдан незалежності&raquo; на синій гілці - У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» після дзвінка про мінування
    Також неможлива пересадка на станцію «Майдан незалежності» на синій гілці

    На даний момент вона закрита на вхід і вихід

    У центрі Києва після дзвінка про мінування закрили станцію метро «Хрещатик». Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен» у Facebook.

    «Станцію «Хрещатик» і пересадку закрито на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

    Оновлено (17:10): Правоохоронці перевірили інформацію про мінування та не виявили вибухонебезпечних предметів. Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

    Нагадаємо, 20 листопада, невідомі «замінували» ЦУМ у Києві.

    Нагадаємо, 13 листопада вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, оскільки надійшла інформація про мінування будівлі Ради.

    Минулого тижня, з 9 по 15 листопада, підрозділи гарнізону для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста залучались 2 рази та здійснено 3 виїзди на виявлення підозрілих предметів. Всього за 2020 рік здійснено таких 330 виїздів і у трьох випадках були виявлені вибухонебезпечні предмети.

    Правоохоронці затримали іноземця, який повідомив про замінування держустанову на вулиці Симона Петлюри.

    Теги: метро замінування поліція Хрещатик
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