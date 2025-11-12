Музей Гетьманства відновив роботу після пошкоджень під час дронової атаки на Київ

Музей гетьманства – це державний культурно-освітній та науково-дослідний заклад історичного профілю

Музей Гетьманства на столичному Подолі постраждав під час масованої дронової атаки 22-23 жовтня

Музей Гетьманства, який у жовтні постраждав внаслідок дронової атаки на столицю, повністю відновив свою роботу та знову приймає відвідувачів.. Про це повідомили на сторінці установи в Facebook, інформує «Главком».

Зазначається, що відновлення стало можливим завдяки підтримці та допомозі громадськості та злагодженій роботі колективу.

«Придбавши скло, пінопласт, монтажну піну, винайнявши автовишку – в будинку закриті всі вікна, відремонтовані двері. І тепер в нас тепло і затишно», – йдеться у повідомленні.

Для відвідувачів знову відкрито експозиційні зали. Музей працює із середи по неділю з 10:00 до 17:00. Вихідні дні: понеділок та вівторок.

Фасад музею постраждав під час дронової атаки на Київ у жовтні 2025 року фото: музей Гетьманства

Тоді вибуховою хвилею вибило майже всі вікна, сильно пошкодило фасад, також були виламані вхідні металеві та внутрішні дерев’яні двері в експозиційних залах.

Нагадаємо, Росія збільшила застосування ударної сили проти України, зокрема використовує в ударах більше балістичних ракет. Про це 9 листопада заявив президент Володимир Зеленський.