Музей Гетьманства відновив роботу після пошкоджень під час дронової атаки на Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Музей гетьманства – це державний культурно-освітній та науково-дослідний заклад історичного профілю
фото з відкритих джерел

Музей Гетьманства на столичному Подолі постраждав під час масованої дронової атаки 22-23 жовтня

Музей Гетьманства, який у жовтні постраждав внаслідок дронової атаки на столицю, повністю відновив свою роботу та знову приймає відвідувачів.. Про це повідомили на сторінці установи в Facebook, інформує «Главком».

Зазначається, що відновлення стало можливим завдяки підтримці та допомозі громадськості та злагодженій роботі колективу.

«Придбавши скло, пінопласт, монтажну піну, винайнявши автовишку – в будинку закриті всі вікна, відремонтовані двері. І тепер в нас тепло і затишно», – йдеться у повідомленні.

Для відвідувачів знову відкрито експозиційні зали. Музей працює із середи по неділю з 10:00 до 17:00. Вихідні дні: понеділок та вівторок.

Нагадаємо, Музей Гетьманства на столичному Подолі постраждав під час масованої дронової атаки 22-23 жовтня.

Музей Гетьманства постраждав під час масованої дронової атаки 22-23 жовтня
Музей Гетьманства постраждав під час масованої дронової атаки 22-23 жовтня
фото: hetman_museum/Instagram
Музей Гетьманства постраждав під час масованої дронової атаки 22-23 жовтня
Музей Гетьманства постраждав під час масованої дронової атаки 22-23 жовтня
фото: hetman_museum/Instagram
Фасад музею постраждав під час дронової атаки на Київ у жовтні 2025 року
Фасад музею постраждав під час дронової атаки на Київ у жовтні 2025 року
фото: музей Гетьманства

Тоді вибуховою хвилею вибило майже всі вікна, сильно пошкодило фасад,  також були виламані вхідні металеві та внутрішні дерев’яні двері в експозиційних залах.

Нагадаємо, Росія збільшила застосування ударної сили проти України, зокрема використовує в ударах більше балістичних ракет. Про це 9 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Теги: Київ обстріл музеї

