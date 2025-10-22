Головна Київ Новини
В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ

Іванна Гончар
У Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою
Наслідки російського обстрілу встановлюються

У ніч на 22 жовтня російські терористи атакували столиці балістичними ракетами. За повідомленням моніторингових каналів, у місті є влучання, пише «Главком».

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою. Зі слів Кличка, всі служби прямують на місце.

Столична влада закликала мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Місцеві пабліки також публікують кадри з місця влучань. Наразі невідомо, чи це кадри з Голосіївського району.

За попередніми даними, окупанти вдарили по одному з енергооб'єктів столиці. Наслідки російського обстрілу встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

