Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський

Україні потрібно більше ППО, каже президент

Росія збільшила застосування ударної сили проти України, зокрема використовує в ударах більше балістичних ракет. Як інформує «Главком», про це у вечірньому зверненні 9 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

«Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби – усі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень.

Росіяни збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики. І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах», – сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки масованого нічного удару Росії, який він назвав «дуже наглим» і «демонстративним». Ворог застосував щонайменше 25 балістичних ракет, аеробалістичні та крилаті ракети, а також понад 450 безпілотників різних типів. Також президент розповів про переговори з США та іншими партнерами щодо придбання додаткових систем Patriot.

Також Зеленський підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.