У Києві затримано інструктора автошколи, який за $4,5 тис. обіцяв «домовитись» про бронювання

Інструктору загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років

У столиці правоохоронці викрили інструктора автошколи, який за гроші обіцяв допомогти військовозобов’язаному влаштуватися на роботу для подальшого бронювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановили слідчі, під час занять з водіння киянин розповів своєму інструктору про бажання отримати відстрочку від мобілізації. У відповідь чоловік запропонував «вирішити питання» за $4,5 тис. обіцяв посприяти працевлаштуванню на підприємство, де військовозобов’язаного могли б забронювати.

Крім того, за додаткову суму інструктор пообіцяв «домовитися» і про виїзд за кордон – начебто у відрядження, з якого, за його словами, треба буде повернутися.

Під час отримання завдатку у розмірі $1000 чоловіка затримали оперативники в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інструктору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб. За суми від $2,5 до $17 тис. зловмисники пропонували уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.