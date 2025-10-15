Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано інструктора автошколи, який за $4,5 тис. обіцяв «домовитись» про бронювання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано інструктора автошколи, який за $4,5 тис. обіцяв «домовитись» про бронювання
Інструктору загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років
Фото: прокуратура України

У столиці правоохоронці викрили інструктора автошколи, який за гроші обіцяв допомогти військовозобов’язаному влаштуватися на роботу для подальшого бронювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановили слідчі, під час занять з водіння киянин розповів своєму інструктору про бажання отримати відстрочку від мобілізації. У відповідь чоловік запропонував «вирішити питання» за $4,5 тис. обіцяв посприяти працевлаштуванню на підприємство, де військовозобов’язаного могли б забронювати.

Крім того, за додаткову суму інструктор пообіцяв «домовитися» і про виїзд за кордон – начебто у відрядження, з якого, за його словами, треба буде повернутися.

Під час отримання завдатку у розмірі $1000 чоловіка затримали оперативники в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інструктору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років із конфіскацією майна або без такої. 

Нагадаємо, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб. За суми від $2,5 до $17 тис. зловмисники пропонували уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Теги: Київ мобілізація гроші чоловік кордон ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт
У Києві в авто знайдено тіло блогера з простреленою головою
11 жовтня, 11:18
Киян та гостей столиці запрошують відвідати сквер і зробити чудове фото на згадку
У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)
7 жовтня, 20:54
Безугла заявила, що замість вирішення питання укриттів у Києві чиновники займаються взаємними звинуваченнями
Безугла розкритикувала Кличка і Ткаченка через мобільні укриття
6 жовтня, 16:40
Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою
Четверо харків’ян ошукали людей на мільйони – «зцілювали» хворих у телеефірі
4 жовтня, 17:51
Репер Andrew Skat був заявлений у афіші скасованого концерту
Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
3 жовтня, 18:24
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
1 жовтня, 14:49
За тиждень на коронавірус у столиці захворіло 1080 людей
Захворюваність на коронавірус у столиці пішла на спад: дані статистики
22 вересня, 13:28
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
19 вересня, 01:43
Тактильна навігація допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися та безпечно пересуватися у визначеному просторі
На станції метро «Олімпійська» розпочато роботи з улаштування тактильних смуг
17 вересня, 17:01

Новини

На Київщині чоловік до смерті побив знайомого і ще добу пиячив поруч із тілом
На Київщині чоловік до смерті побив знайомого і ще добу пиячив поруч із тілом
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій
У Києві затримано інструктора автошколи, який за $4,5 тис. обіцяв «домовитись» про бронювання
У Києві затримано інструктора автошколи, який за $4,5 тис. обіцяв «домовитись» про бронювання
Понад 10 років у розшуку. Затримано фігуранта справи про незаконне виробництво спирту
Понад 10 років у розшуку. Затримано фігуранта справи про незаконне виробництво спирту
Скандал у соцмережах: Київський міський ТЦК прокоментував фото з розподільчого центру на ДВРЗ
Скандал у соцмережах: Київський міський ТЦК прокоментував фото з розподільчого центру на ДВРЗ
Технічний збій зупинив роботу міграційної служби у Києві та на Київщині
Технічний збій зупинив роботу міграційної служби у Києві та на Київщині

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua