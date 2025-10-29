Головна Країна Події в Україні
 Росія вдарила по критичній інфраструктурі у ценрі Чернігова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
 Росія вдарила по критичній інфраструктурі у ценрі Чернігова
Окупанти вкотре атакували критичну інфраструктуру Чернігівщини
Усі обставини обстрілу наразі з'ясовуються

Увечері, 29 жовтня, російська терористична армія здійснила обстріл Чернігова. Окупанти вкотре завдали удару по критичній інфраструктурі у центрі міста. Про це повідомляє місцева влада, пише «Главком».

За повідомленням Чернігівської міської ради ,армія РФ вкотре атакувала обʼєкт критичної інфраструктури в центрі міста.

Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждалих серед людей немає.

Усі обставини обстрілу наразі з'ясовуються.

Варто зазначити, що моніторингові пабліки повідомляють, що надвечір, 29 жовтня, з'явилась на бойовій частоті активність апаратури стратегічної авіації ворога.

Сьогодні сигнали вже фіксувалися декілька годин тому тому. Вірогідність нічної атаки дуже висока.

Нагадаємо, триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

29 жовтня станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

