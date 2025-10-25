Внаслідок атаки на Київ загинула людина

Нічна атака на Київ: одна людина загинула, 10 киян отримали поранення

Внаслідок нічної російської атаки на Київ, яка сталася у ніч на суботу, 25 жовтня, загинула одна людина. Також відомо про 10 поранених киян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. 10 киян отримали поранення різного ступеню», – повідомив Тканченко.

«Щирі співчуття рідним та близьким», – зазначив Тимур Ткаченко.

Наразі триває робота екстрених служб на місцях влучань для ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві шість постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

До слова, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах міста пролунали вибухи, утворились пожежі, та густі хмари диму.