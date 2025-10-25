Головна Київ Новини
search button user button menu button

Внаслідок атаки на Київ загинула людина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Внаслідок атаки на Київ загинула людина
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нічна атака на Київ: одна людина загинула, 10 киян отримали поранення

Внаслідок нічної російської атаки на Київ, яка сталася у ніч на суботу, 25 жовтня, загинула одна людина. Також відомо про 10 поранених киян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. 10 киян отримали поранення різного ступеню», – повідомив Тканченко.

 «Щирі співчуття рідним та близьким», – зазначив Тимур Ткаченко.

Наразі триває робота екстрених служб на місцях влучань для ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві шість постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.

Як відомо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
7 фото
На весь екран
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

До слова, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах міста пролунали вибухи, утворились пожежі, та густі хмари диму.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протиповітряна оборона збила 333 ворожих БпЛА
Комбінований удар по Україні. Повітряні сили повідомили, скільки збили ракет і дронів
22 жовтня, 12:53
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
У Києві на вихідних 18-19 жовтня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
18 жовтня, 07:01
«Сільпо» почало використовувати щільні пакети для м'яса (на фото зправа). Один разовий пакет коштує 2,49 грн
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
16 жовтня, 11:28
Інтервали руху поїздів вранці становили 6-7 хвилин, а деякі ділянки були тимчасово недоступні
Рух метро в Києві повністю відновлено: усі лінії працюють у штатному режимі
10 жовтня, 16:20
Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання
Удар по столиці. ДТЕК повідомив, коли у киян зʼявиться світло
10 жовтня, 07:42
Віталія Полякова: в принципі, підхід той самий залишився
Скандал з дрес-кодом у столичному ліцеї: директорка обіцяє продовжувати «боротьбу з шортами»
4 жовтня, 09:35
Росіяни атакували Чернігів: під ударом критична інфраструктура
Росіяни атакували Чернігів: під ударом критична інфраструктура
4 жовтня, 02:21
Окупанти атакували Харків
Атака на Харків: є поранені, виникли пожежі
1 жовтня, 03:47
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 27-28 вересня: адреси ярмарків
27 вересня, 07:03

Новини

Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
Внаслідок атаки на Київ загинула людина
Внаслідок атаки на Київ загинула людина
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
На вихідних 25-26 жовтня у Києві пройдуть продуктові ярмарки (адреси)
На вихідних 25-26 жовтня у Києві пройдуть продуктові ярмарки (адреси)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua