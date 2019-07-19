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    Новини

    На автостоянці в Києві горіли машини

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    Рятувальники за 40 хв ліквідували пожежу - На автостоянці в Києві горіли машини
    Рятувальники за 40 хв ліквідували пожежу

    Вогнем серйозно пошкоджено Toyota і Geely

    У ніч на п’ятницю, 19 липня, сталася пожежа на території автостоянки на вул. Генерала Наумова у Святошинському районі столиці. О 03:03 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на стоянці горить автомобіль.

    До місця виклику було направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser з розповсюдженням на поруч припаркований автомобіль Geely MK. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 03:44 пожежу вдалося ліквідувати.

    Внаслідок займання в автомобілі Toyota, з якого і почалася пожежа, пошкоджено моторний відсік, салон, передні колеса та лобове скло. В автомобілі Geely пошкоджено лакофарбове покриття лівої сторони, задня ліва фара та задній бампер.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Постраждалих немає.

    Нагадаємо, 18 липня на Броварському проспекті в Києві сталася пожежа: недалеко від станції метро «Лісова» загорілася маршрутка.

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