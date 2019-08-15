На автостоянці в Києві невідомі з ножами напали на чоловіка заради телефону



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Патрульні надали домедичну допомогу чоловіку, який отримав ножові поранення

13 серпня близько 21-ї години на автостоянці на вулиці Мислославській у Києві невідомі скоїли напад на чоловіка. На службу 102 надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Поліцейські першими прибули на місце події та виявили громадянина з, ймовірно, ножовим пораненнями.

«Чоловік дуже нервував та весь час повторював, що помре. Патрульні швидко зупинили кровотечу, наклавши джгути, та до приїзду «швидкої» підтримували чоловіка в свідомості. Медики госпіталізували пораненого до лікарні для подальшого огляду та лікування», - повідомили в поліції.

Потерпілий розповів, що після того, як він залишив своє авто на стоянці, на нього напали невідомі особи, які побили його та нанесли ножові поранення. Коли чоловік впав на землю, нападники відібрали у нього телефон та зникли у невідомому напрямку.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та розшуку злочинців.