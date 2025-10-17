На Білоцерківщині може бути чутно звуки вибухів

17 жовтня заплановано проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів на Шамраївському родовищі

Сьогодні, 17 жовтня. на території Шамраївського родовища гранітів (Білоцерківський район Київщини) заплановане планове проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення Білоцерківської РВА.

«Повідомляємо, що 17 жовтня 2025 року на ТОВ «Шамраївське», що розробляє Шамраївське родовище гранітів, заплановане проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції», – йдеться у дописі.

Згідно повідомлення, планові вибухові роботи будуть проводитися до 20.00 год.

«Звертаємося до жителів навколишніх населених пунктів – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!», – закликають у районній військовій адміністрації.

Шамраївський кар’єр знаходиться неподалік від Білої Церкви на лівому березі річки Роставиця. Там у промислових масштабах добувають граніт для виробництва щебеню для будівельних робіт, баластного шару залізничних колій, автомобільних доріг і аеродромів. Родовище розробляється з 1959 року. Планові вибухові роботи для розпушування гранітів відбуваються постійно.