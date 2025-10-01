Міненерго: на об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання

Загроза для здоров'я населення та навколишнього середовища відсутня

Електропостачання на об'єктах Чорнобильської атомної електростанції, які були знеструмлені в результаті ворожого обстрілу інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено. Про це повідомляє Міненерго, пише «Главком».

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук зазначила, що рівень радіації на Чорнобильській АЕС перебуває в межах контрольних значень і не перевищує норму. Загроза для здоров'я населення та навколишнього середовища відсутня.

«Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця – це безпека для всієї України та Європи», – наголосила Гринчук.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС

Як відомо, внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті.

На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає