Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував заробітчан з Узбекистану

Громадян Узбекистану незаконно утримували на агропідприємстві та примушували до сільськогосподарських робіт

Правоохоронці з’ясували, що організував незаконну діяльність 51-річний громадянин Китаю

Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцією та слідчими слідчого управління поліції у Київській області викрили групу зловмисників, причетних до торгівлі людьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Правоохоронці з’ясували, що організував злочинну діяльність 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – ще двоє китайців, громадянка Таїланду, а також п’ятеро українців.

Теплиці, де працювали незаконно утримувані громадяни Узбекистану фото: Національна поліція України/Facebook

«Зловмисники, через своїх спільників за кордоном, завербували 13 громадян Узбекистану віком від 22 до 42 років, пропонуючи високі заробітки. Доправивши іноземців в Україну, зловмисники незаконно утримували їх на агропідприємстві та примушували до сільськогосподарських робіт. При цьому умови праці та проживання потерпілих були вкрай жорсткими та принизливими», – повідомили у Нацполіції.

Повідомляється, що пересування завербованих осіб суворо обмежувалось, а власні паспорти іноземці змушені були віддати «працедавцю». Обіцянки високого заробітку також виявились обманом.

Пересування незаконно утримуваних громадян суворо обмежувалось фото: Національна поліція України/Facebook

Умови, у яких жили іноземці фото: Національна поліція України/Facebook

Умови проживання потерпілих фото: Національна поліція України/Facebook

Побутові умови працівників фото: Національна поліція України/Facebook

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми) поліцейські провели низку санкціонованих обшуків за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів.

Під час обшуків правоохопонці вилучили грошові кошти у вітчизняній та іноземній валютах на загальну суму майже 3 млн грн, п’ять автомобілів, банківські картки, оргтехніку та сервери, паспорти громадян Узбекистану, мобільні телефони та сім-картки, документи для легалізації іноземців.

Правоохоронці провели низку обшуків у справі фото: Національна поліція України/Facebook

Кошти, вилучені при обшуку фото: Національна поліція України/Facebook

Паспорти, вилучени під час обшуку фото: Національна поліція України/Facebook

Організатора, його основну спільницю та ще двох учасників злочинної групи поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі всім затриманим слідчі повідомили про підозру та скерували до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у березні у Києві було викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати.