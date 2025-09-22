Планові відключення світла на Київщині: графік та адреси
Фахівці ДТЕК виконуватимуть заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання
У Бучанській громаді відбудуться планові відключення електроенергії через профілактичні роботи, які проводитиме ДТЕК «Київські регіональні електромережі». Про це повідомляє Бучанська міська рада, інформує «Главком».
22 вересня з 8:30 до 16:30 без світла залишаться жителі села Луб’янка за адресами:
- вул. Шевченка, 49/А;
- вул. Шевченка, 100.
24 вересня з 6:00 до 20:00 відключення заплановані в Бучі за такими адресами:
- бульв. Богдана Хмельницького, 6;
- вул. Захисників України, 115;
- вул. Шевченка;
- вул. Чорних Запорожців, 1;
- вул. Яснополянська;
- вул. Нове Шосе;
- вул. Енергетиків, 12.
У міськраді наголосили, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.
Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.
Коментарі — 0