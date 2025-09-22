Головна Київ Новини
Планові відключення світла на Київщині: графік та адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
фото: ДТЕК

Фахівці ДТЕК виконуватимуть заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання 

У Бучанській громаді відбудуться планові відключення електроенергії через профілактичні роботи, які проводитиме ДТЕК «Київські регіональні електромережі». Про це повідомляє Бучанська міська рада, інформує «Главком».

22 вересня з 8:30 до 16:30 без світла залишаться жителі села Луб’янка за адресами:

  • вул. Шевченка, 49/А;
  • вул. Шевченка, 100.

24 вересня з 6:00 до 20:00 відключення заплановані в Бучі за такими адресами:

  • бульв. Богдана Хмельницького, 6;
  • вул. Захисників України, 115;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Чорних Запорожців, 1;
  • вул. Яснополянська;
  • вул. Нове Шосе;
  • вул. Енергетиків, 12.

У міськраді наголосили, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

