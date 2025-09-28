Головна Київ Новини
Рятувальники показали наслідки атаки на Київщину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рятувальники показали наслідки атаки на Київщину
Наразі тривають роботи з ліквідації всіх наслідків російської агресії
ДСНС фіксують  руйнування ЖК та пожежі на підприємствах, є постраждалі

Сьогодні, 28 вересня, Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Петропавлівська Борщагівка:

  • Зафіксовано значні руйнування житлового комплексу.
  • Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків, постраждалим надається допомога, працюють психологи ДСНС.
  • Інформація щодо загиблих уточнюється.

Фастівщина:

  • На території підприємства виникла пожежа, яку вже ліквідовано.
  • Внаслідок інциденту п'ятеро людей отримали травми, їм надається медична допомога.
  • Також ліквідовано загоряння приватного домоволодіння.

Білоцерківщина:

  • Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння.
  • Зазнали пошкоджень шість автомобілів.

Обухівщина:

  • Ліквідовано загоряння господарської будівлі та приватного гаража.

ДСНС наголошує, що наразі тривають роботи з ліквідації всіх наслідків російської агресії, а дані щодо загальної кількості постраждалих та жертв продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок сьогоднішньої масованої повітряної атаки на столицю зросла. Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, на одній із локацій рятувальники виявили ще одне тіло загиблого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тимура Ткаченка.

«За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки», – повідомив Тимур Ткаченко.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у шести районах міста тривають. Деталі щодо особистостей загиблих та загальної кількості постраждалих уточнюються.

