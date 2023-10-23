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Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: суд арештував водія

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: суд арештував водія
Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
фото: пресслужба поліції

Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці

Сьогодні, 23 жовтня, Шевченківський районний суд Києва арештував водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві.  Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Civic рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у Києві в напрямку Броварського проспекту.

Наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Також повідомлялося, що водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.

Теги: дороги смерть водій ДТП аварія Київ військові

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