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    На Борщагівці горів припаркований на дорозі автомобіль (відео)

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    На Борщагівці горів припаркований на дорозі автомобіль (відео)

    Вогнем пошкоджено моторний відсік автівки

    Сьогодні, 5 березня, вранці на масиві Південна Борщагівка у Києві загорівся автомобіль.

    Пожежа виникла в автівці, припаркованій на узбіччі дороги.

    Як видно на відео, оприлюдненому на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, займання виникло у моторному відсіку автомобіля. 

    На місце пожежі оперативно прибули бійці ДСНС. Пожежу було ліквідовано приблизно за одну хвилину.

    Причини загоряння встановлюються.

    Як повідомлялося, 4 березня під час руху на пр. Перемоги, 89 у Києві сталося займання двигуна пасажирського автобуса міжнародних перевезень.

    У ніч на середу, 4 березня, на просп. Повітрофлотському, 39/1 зайнявся автомобіль служби таксі.

    2 березня вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel. Загорання сталося на проїжджій частині.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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