На Борщагівці горів припаркований на дорозі автомобіль (відео)
Вогнем пошкоджено моторний відсік автівки
Сьогодні, 5 березня, вранці на масиві Південна Борщагівка у Києві загорівся автомобіль.
Пожежа виникла в автівці, припаркованій на узбіччі дороги.
Як видно на відео, оприлюдненому на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, займання виникло у моторному відсіку автомобіля.
На місце пожежі оперативно прибули бійці ДСНС. Пожежу було ліквідовано приблизно за одну хвилину.
Причини загоряння встановлюються.
Як повідомлялося, 4 березня під час руху на пр. Перемоги, 89 у Києві сталося займання двигуна пасажирського автобуса міжнародних перевезень.
У ніч на середу, 4 березня, на просп. Повітрофлотському, 39/1 зайнявся автомобіль служби таксі.
2 березня вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel. Загорання сталося на проїжджій частині.