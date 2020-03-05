На Борщагівці горів припаркований на дорозі автомобіль (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогнем пошкоджено моторний відсік автівки

Сьогодні, 5 березня, вранці на масиві Південна Борщагівка у Києві загорівся автомобіль.

Пожежа виникла в автівці, припаркованій на узбіччі дороги.

Як видно на відео, оприлюдненому на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, займання виникло у моторному відсіку автомобіля.

На місце пожежі оперативно прибули бійці ДСНС. Пожежу було ліквідовано приблизно за одну хвилину.

Причини загоряння встановлюються.

Як повідомлялося, 4 березня під час руху на пр. Перемоги, 89 у Києві сталося займання двигуна пасажирського автобуса міжнародних перевезень.

У ніч на середу, 4 березня, на просп. Повітрофлотському, 39/1 зайнявся автомобіль служби таксі.

2 березня вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel. Загорання сталося на проїжджій частині.