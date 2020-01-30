На Київщині поліція знайшла у водія наркотики



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У водія поліцейські виявили пакет з сухою подрібненою речовиною Фото ілюстративне

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

У середу, 29 січня, ввечері в селі Тарасівка Сквирського району наряд групи реагування патрульної поліції помітив на узбіччі автомобіль ВАЗ-21099, водій якого, побачивши поліцейських, залишив авто і почав тікати.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У 29-річного жителя Білої Церкви при проведенні поверхневого огляду поліцейські виявили пакет з сухою подрібненою речовиною, схожою на рослини конопель.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Сквирського відділу поліції для документування правопорушення. Наркотичну речовину вилучили як речовий доказ та направили на проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ст.309 ч.1 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.