На Київщині поліція викрила спільницю наркоторговця (фото)



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Мешканці Українки займалися збутом метадону Фото: Нацполіція

Встановлено причетність жінки до десяти фактів продажу метадону

Поліцейські Київщини встановили спільницю наркоторговця, якого було затримано у серпні 2019 року у м. Українка за збут метадону.

Тоді, під час проведення обшуку поліцейські вилучили наркотичні засоби в оселі громадянина. На сьогодні підозрюваний вже отримав вирок суду – позбавлення волі строком на 6 років згідно ст.307 КК України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що наркоторговцю допомагала співмешканка. Наразі встановили її причетність до 10 фактів незаконного продажу наркотиків. 31-річна місцева мешканка раніше вже притягувалася до відповідальності за збут наркотичних речовин.

Жінці слідчі Обухівського відділу поліції оголосили підозру у вчинені правопорушення передбаченого ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.