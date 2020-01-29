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    На Київщині поліція викрила спільницю наркоторговця (фото)

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    Мешканці Українки займалися збутом метадону - На Київщині поліція викрила спільницю наркоторговця (фото)
    Мешканці Українки займалися збутом метадону
    Фото: Нацполіція

    Встановлено причетність жінки до десяти фактів продажу метадону

    Поліцейські Київщини встановили спільницю наркоторговця, якого було затримано у серпні 2019 року у м. Українка за збут метадону.

    Тоді, під час проведення обшуку поліцейські вилучили наркотичні засоби в оселі громадянина. На сьогодні підозрюваний вже отримав вирок суду – позбавлення волі строком на 6 років згідно ст.307 КК України.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що наркоторговцю допомагала співмешканка. Наразі встановили її причетність до 10 фактів незаконного продажу наркотиків. 31-річна місцева мешканка раніше вже притягувалася до відповідальності за збут наркотичних речовин.

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    На Київщині поліція викрила спільницю наркоторговця (фото)
    На Київщині поліція викрила спільницю наркоторговця (фото)
    На Київщині поліція викрила спільницю наркоторговця (фото)

    Жінці слідчі Обухівського відділу поліції оголосили підозру у вчинені правопорушення передбаченого ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    Національна поліція України кримінал Київщина наркотики розслідування
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