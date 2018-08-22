На Борщагівці у маршрутки відвалилося колесо (фото)



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Маршрутка загубила колесо

Інцидент трапився на маршруті №433

Ще один інцидент з маршруткою в Києві трапився на маршруті №433: в однієї з них відвалилося колесо.

Фото з місця подій опублікувала Лілія Петренко на сторінці спільноти «Борщагівка» у Facebook.

«Добирались з дитиною додому на 433 маршрутці - і загубили колeса на половині дороги. Щастя, що щe нe загорілися…», - пише очевидець.

Цей маршрут прямує за маршрутом вулиця Жолудєва – бульвар Тараса Шевченка.

Користувачі соцмережі обурені таким технічним станом маршруток у Києві.

Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

Зокрема, у столичному метрополітені з 14 липня сині жетони замінять на зелені. Обміняти старі жетони на нові можна без доплати впродовж липня.

13 липня на багатьох станціях метро спостерігалися великі черги, оскільки це останній день, коли можна поповнити електронні проїзні за старою ціною.

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