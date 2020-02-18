На Борщагівському шляхопроводі активізувалися ремонтні роботи (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Триває підготовка до бетонування конструкцій Фото: Київавтодор

Тепла погода сприяє ремонтним роботам на дорогах Києва

Завдяки теплій погоді на об’єктах капітального ремонту у Києві тривають роботи. У центрі уваги – шляхопроводи.

Так, активізувалися ремонтні роботи на Борщагівському шляхопроводі. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Наразі дорожники встановлюють бордюри, опалубку для тротуару. Також можливо бетонувати конструкції.

«На шляхопроводах на вулиці Богатирській починаємо підготовку до бетонування монолітного поясу між балками. Також встановлюємо опалубку шафових стінок», - розповів Густєлєв.

Раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, зокрема, заїзд з вулиці Верхній Вал