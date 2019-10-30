На трасі під Києвом водій, ремонтуючи автобус, загинув під колесами легковика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В автобуса відірвалося колесо Фото: Патрульна поліція Київської області

Смертельна ДТП сталася на трасі Київ - Одеса

На трасі Київ – Одеса стався наїзд автомобіля Fiat Doblo на чоловіка. ДТП трапилась на 39 км автодороги.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

За попередньою інформацією, водій автобуса ТАТА зупинився на трасі через технічну несправність – відірвалося колесо. Ця деталь опинилася аж на іншій стороні дороги, і щоб її забрати водій автобуса переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Під час переходу траси на чоловіка скоїв наїзд водій Fiat Doblo.

Водій автобуса від отриманих травм загинув на місці ДТП.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Надалі цією справою займатиметься слідство.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня в Києві на Теремках зіткнулися три машини. В результаті зіткнення постраждала пасажирка Ford.