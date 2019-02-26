На будівництві у Києві чоловік упав у шахту ліфта з 30 поверху
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Тіло загиблого рятувальники діставали за допомогою альпіністського спорядження
У вівторок, 26 лютого, на проспекті Перемоги, 5б у Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало на даху ліфта на сьомому поверсі будівництва нового ЖК «Вікторія».
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 12:15. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, чоловік прибирав на 30 поверсі і впав в шахту ліфта. Перед входом стояла тільки огорожа, дверей не було, оскільки монтажні роботи не були завершені.
Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Тіло загиблого рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби діставали за допомогою альпіністського спорядження.
Як розповіли рятувальники, інформації про особу загиблого у них немає. Єдине, вони відзначили, що вік чоловіка вище середнього
На місці працювали правоохоронці, рятувальники і медики. Деталі інциденту з'ясовуються.