У Києві чоловік помер під час ранкової пробіжки
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Тіло лежало на дорозі в лісі
Фото: Інформатор
Попередньо, чоловіку стало погано під час ранкової пробіжки
У понеділок, 25 лютого, на 9-й лінії в Пущі-Водиці знайшли тіло чоловіка. Тіло лежало на дорозі в лісі.
Виклик на лінію 102 надійшов близько 8:10. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, чоловік відпочивав в одному із санаторіїв і вийшов на пробіжку. З невідомих причин він помер. На місце прибули медики, проте їм залишалося тільки констатувати смерть. Чоловіку було 56 років.
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Фото: Інформатор
Що саме стало причиною смерті, встановлюватимуть правоохоронці. На місці працювала «швидка», патрульні та слідчо-оперативна група.
Також сьогодні у Києві стався ще один смертельний випадок: на Троєщині чоловік помер по дорозі на роботу.