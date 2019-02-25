У Києві чоловік помер під час ранкової пробіжки



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Тіло лежало на дорозі в лісі Фото: Інформатор

Попередньо, чоловіку стало погано під час ранкової пробіжки

У понеділок, 25 лютого, на 9-й лінії в Пущі-Водиці знайшли тіло чоловіка. Тіло лежало на дорозі в лісі.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 8:10. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік відпочивав в одному із санаторіїв і вийшов на пробіжку. З невідомих причин він помер. На місце прибули медики, проте їм залишалося тільки констатувати смерть. Чоловіку було 56 років.

Що саме стало причиною смерті, встановлюватимуть правоохоронці. На місці працювала «швидка», патрульні та слідчо-оперативна група.

Також сьогодні у Києві стався ще один смертельний випадок: на Троєщині чоловік помер по дорозі на роботу.