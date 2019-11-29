На Дарниці горів старий двоповерховий будинок



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Пожежа сталася у старому двоповерховому будинку

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано двох осіб

У п’ятницю, 29 листопада, сталася пожежа в одній із двохкімнатних квартир на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Російська, 64/16 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 07:06.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в одній із кімнат сталося займання на площі 2 кв. м. На момент виникнення пожежі в квартирі перебувало двоє осіб, котрих рятувальники вивели на безпечну відстань, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 07:19 пожежу було локалізовано, а вже о 07:24 - ліквідовано.

Внаслідок займання вогнем пошкоджено особисті речі, меблі, закопчено стіни та стелю квартири.

Постраждалих немає.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 28 листопада сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 20-А в Оболонському районі столиці. Займання відбулося в одній із квартир на дев`ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку.