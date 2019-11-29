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    На Дарниці горів старий двоповерховий будинок

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    Пожежа сталася у старому двоповерховому будинку - На Дарниці горів старий двоповерховий будинок
    Пожежа сталася у старому двоповерховому будинку

    Під час ліквідації пожежі було евакуйовано двох осіб

    У п’ятницю, 29 листопада, сталася пожежа в одній із двохкімнатних квартир на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Російська, 64/16 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 07:06.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в одній із кімнат сталося займання на площі 2 кв. м. На момент виникнення пожежі в квартирі перебувало двоє осіб, котрих рятувальники вивели на безпечну відстань, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 07:19 пожежу було локалізовано, а вже о 07:24 - ліквідовано.

    Внаслідок займання вогнем пошкоджено особисті речі, меблі, закопчено стіни та стелю квартири.

    Постраждалих немає.

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося,  28 листопада сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 20-А в Оболонському районі столиці. Займання відбулося в одній із квартир на дев`ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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