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    На «Дарниці» оголені чоловіки вітали жінок зі святом (фото)

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    На «Дарниці» оголені чоловіки вітали жінок зі святом (фото)
    Фото: Газета Дарницькі вісті

    Спортивні чоловіки для привітання забралися на дах будівлі станції метро

    Сьогодні, 7 березня, у Києві на станції метро «Дарниця» жінок дуже оригінально вітали зі святом.

    Як повідомляється на сторінці газети «Дарницькі вісті» у Facebook, троє гарних чоловіків з оголеним накачаним торсом залізли на дах будівлі станції метро і звідти зверталися до жінок з привітаннями.

    «Біля метро Дарниця дуже гаряче. Троє чоловіків з оголеним торсом вітають прекрасну половину людства зі святом», - йдеться у повідомленні під фото.

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    Як повідомлялося, 8 березня з 10:00 до 22:00 на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної) пройдуть змагання з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі».

    У змаганнях візьмуть участь винятково жіночі екіпажі (пілот та штурман).

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