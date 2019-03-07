На «Дарниці» оголені чоловіки вітали жінок зі святом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Газета Дарницькі вісті

Спортивні чоловіки для привітання забралися на дах будівлі станції метро

Сьогодні, 7 березня, у Києві на станції метро «Дарниця» жінок дуже оригінально вітали зі святом.

Як повідомляється на сторінці газети «Дарницькі вісті» у Facebook, троє гарних чоловіків з оголеним накачаним торсом залізли на дах будівлі станції метро і звідти зверталися до жінок з привітаннями.

«Біля метро Дарниця дуже гаряче. Троє чоловіків з оголеним торсом вітають прекрасну половину людства зі святом», - йдеться у повідомленні під фото.

Як повідомлялося, 8 березня з 10:00 до 22:00 на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної) пройдуть змагання з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі».

У змаганнях візьмуть участь винятково жіночі екіпажі (пілот та штурман).