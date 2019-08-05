  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпрі водолази врятували рибалку, човен якого застряг у водоростях

    • Розсилка
    Рятувальники за допомогою катера транспортували рибалку з човном до берега та провели роз'яснювальну роботу&nbsp; - На Дніпрі водолази врятували рибалку, човен якого застряг у водоростях
    Рятувальники за допомогою катера транспортували рибалку з човном до берега та провели роз'яснювальну роботу 

    Чоловік на надувному човні не міг самостійно дістатися берега

    У неділю, 4 серпня, о 10:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на поверхні води р. Дніпро між мостами Метро та Патона на відстані 100 м від берега в надувному човні знаходиться чоловік, котрий не може самостійно дістатись суші.

    На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    «Як виявилось, рибалку з човном хвилями відкинуло ближче до правого берега, де човен застряг в густій рослинності водяних кувшинок. Окрім того, через сильні пориви вітру в човен хвилями потрохи заливало воду. Через відсутність весел, чоловік не міг самостійно дістатись до берега й одразу викликав рятувальників», - розповіли у ДСНС.

    Водолази-рятувальники за допомогою катера транспортували рибалку з човном до берега та провели роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки на воді. Адже, крім відсутності весел для плавзасобу, у чоловіка був відсутній рятувальний жилет.

    Як повідомлялося, у ніч на 24 липня у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.

    2 серпня на Русанівській протоці напроти вулиці Микільсько-Слобідська у Києві було виявлено тіло людини.

    Читайте також
    Київ ДСНС рибальство рятувальники річка Дніпро чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ