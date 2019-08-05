На Дніпрі водолази врятували рибалку, човен якого застряг у водоростях



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Рятувальники за допомогою катера транспортували рибалку з човном до берега та провели роз'яснювальну роботу

Чоловік на надувному човні не міг самостійно дістатися берега

У неділю, 4 серпня, о 10:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на поверхні води р. Дніпро між мостами Метро та Патона на відстані 100 м від берега в надувному човні знаходиться чоловік, котрий не може самостійно дістатись суші.

На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

«Як виявилось, рибалку з човном хвилями відкинуло ближче до правого берега, де човен застряг в густій рослинності водяних кувшинок. Окрім того, через сильні пориви вітру в човен хвилями потрохи заливало воду. Через відсутність весел, чоловік не міг самостійно дістатись до берега й одразу викликав рятувальників», - розповіли у ДСНС.

Водолази-рятувальники за допомогою катера транспортували рибалку з човном до берега та провели роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки на воді. Адже, крім відсутності весел для плавзасобу, у чоловіка був відсутній рятувальний жилет.

Як повідомлялося, у ніч на 24 липня у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.

2 серпня на Русанівській протоці напроти вулиці Микільсько-Слобідська у Києві було виявлено тіло людини.