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    З Дніпра поблизу пішохідного моста дістали тіло людини

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    Вночі рятувальники дістали тіло людини з річки - З Дніпра поблизу пішохідного моста дістали тіло людини
    Вночі рятувальники дістали тіло людини з річки
    Фото: ДСНС

    Тіло потопельника виявили в ніч на 24 липня

    У ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.

    Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:24.

    На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилось, на відстані 2 м від берега на глибині 3 м знаходилося тіло потопельника 1981 року народження, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло на берег.

    Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, з початку липня на водоймах в Україні загинули 122 людини, в тому числі 12 дітей.

    Нагадаємо, 20 липня на території пляжу «Золотий» на острові Гідропарк у річці Дніпро виявили тіло людини.

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