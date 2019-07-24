З Дніпра поблизу пішохідного моста дістали тіло людини



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Вночі рятувальники дістали тіло людини з річки Фото: ДСНС

Тіло потопельника виявили в ніч на 24 липня

У ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.

Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:24.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилось, на відстані 2 м від берега на глибині 3 м знаходилося тіло потопельника 1981 року народження, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло на берег.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, з початку липня на водоймах в Україні загинули 122 людини, в тому числі 12 дітей.

Нагадаємо, 20 липня на території пляжу «Золотий» на острові Гідропарк у річці Дніпро виявили тіло людини.