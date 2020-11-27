На двох ринках Києва правоохоронці виявили 15 іноземців-нелегалів

З України видворять чотирьох порушників міграційного законодавства

26 листопада міжвідомча група прикордонників, співробітників Служби безпеки України та міграційної служби провела рейд на двох ринках Києва.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Правоохоронці перевіряли можливі місця перебування нелегальних мігрантів.

Загалом перевірили близько сотні вихідців з країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком.

П’ятнадцятьох порушників правил перебування в Україні притягнули до відповідальності за ст. 203 КУпАП. Загальна сума накладених штрафів склала понад 75 тисяч гривень.

Найближчим часом чотирьох іноземців-порушників міграційного законодавства примусово видворять з України, ще одного помістять у пункт тимчасового тримання іноземців.