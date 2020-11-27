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    Новини

    На двох ринках Києва правоохоронці виявили 15 іноземців-нелегалів

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    Нелегалів притягнули до відповідальності - На двох ринках Києва правоохоронці виявили 15 іноземців-нелегалів
    Нелегалів притягнули до відповідальності
    Фото: Держприкордонслужба

    З України видворять чотирьох порушників міграційного законодавства

    26 листопада міжвідомча група прикордонників, співробітників Служби безпеки України та міграційної служби провела рейд на двох ринках Києва.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Правоохоронці перевіряли можливі місця перебування нелегальних мігрантів.

    Загалом перевірили близько сотні вихідців з країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком.

    П’ятнадцятьох порушників правил перебування в Україні притягнули до відповідальності за ст. 203 КУпАП. Загальна сума накладених штрафів склала понад 75 тисяч гривень.

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    На двох ринках Києва правоохоронці виявили 15 іноземців-нелегалів
    На двох ринках Києва правоохоронці виявили 15 іноземців-нелегалів

    Найближчим часом чотирьох іноземців-порушників міграційного законодавства примусово видворять з України, ще одного помістять у пункт тимчасового тримання іноземців.

    Теги: прикордонники СБУ Київ мігранти Державна міграційна служба
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