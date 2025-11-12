Головна Київ Новини
На Фастовщині у пожежі загинула пенсіонерка

Ірина Міллер
На Фастовщині у пожежі загинула пенсіонерка
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 73-річної жінки
фото: Національна поліція України/Facebook

За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки

Поліція Київщини розслідує обставини пожежі в селі Борова, в якій загинула 73-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що 11 листопада до поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про загоряння приватного будинку в селі Борова.

«Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 73-річної господарки, яка загинула внаслідок пожежі», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки. Остаточні висновки згодом до поліції нададуть працівники ДСНС.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці сьогодні, 11 листопада, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла в одній із багатоповерхівок. Жертв та постраждалих вдалося уникнути. 

Теги: пожежа Київщина будинок

