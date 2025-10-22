Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру

Обійшлося без постраждалих

У ніч проти 22 жовтня окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Про це пише «Главком» з посиланням на Ізмаїльську РДА.

Ворог атакував місто Ізмаїл цієї ночі. У результаті обстрілу була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється.

«Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки. Вся критична інфраструктура працює. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. За повідомленням ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Також в ніч на 22 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Києву. У місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання. У Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку.

Виникла пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце.