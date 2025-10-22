Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Дрони атакували Одещину
фото з відкритих джерел

Обійшлося без постраждалих

У ніч проти 22 жовтня окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Про це пише «Главком» з посиланням на Ізмаїльську РДА.

Ворог атакував місто Ізмаїл цієї ночі. У результаті обстрілу була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється.

«Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки. Вся критична інфраструктура працює. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі оперативно ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. За повідомленням ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Також в ніч на 22 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Києву. У місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання. У Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. 

Виникла пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце.

Теги: Одещина пожежа окупанти Ізмаїл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ворожої атаки зайнявся супермаркет АТБ
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
20 жовтня, 00:57
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину
Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали
19 жовтня, 07:45
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
11 жовтня, 06:58
За словами пресслужби, ремонт обʼєкта затягнеться через масштабні пошкодження
Окупанти вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині
9 жовтня, 09:50
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Росія атакує Харків безпілотниками: виникли пожежі
6 жовтня, 23:13
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
5 жовтня, 03:21
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11201 танк
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 вересня, 07:48
Наразі комунальні служби, рятувальники ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу
Атака на Одещину: Кіпер розповів про наслідки російського удару
23 вересня, 13:44
Ситуація на фронті 22 вересня
Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу
22 вересня, 23:17

Новини

Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
Недостовірне декларування. Голова Одеської облради і його дружина отримали підозри
Недостовірне декларування. Голова Одеської облради і його дружина отримали підозри
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua