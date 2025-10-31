Головна Київ Новини
На Київському водосховищі через штормовий вітер перекинувся човен: один рибалка загинув

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київському водосховищі через штормовий вітер перекинувся човен: один рибалка загинув
Через сильний вітер і темну пору доби пошукові роботи довелося припинити
фото: ДСНС Київщини

Рибалки вийшли на воду на Київському водосховищі, проігнорувавши штормове попередження

На Київському водосховищі двоє чоловіків вийшли рибалити, попри штормове попередження. Човен перевернуся від вітру, один із рибалок загинув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що ввечері 30 жовтня двоє чоловіків вийшли на воду на Київському водосховищі, хоча було оголошене штормове попередження. Через пориви вітру човен перекинувся, тож обидва опинилися у холодній воді за 50 метрів від берега.

Крики про допомогу почула жінка, яка прогулювалась із собакою поблизу водойми, і одразу зателефонувала рятувальникам.

Одного з чоловіків вдалося знайти й доставити на берег. Він вижив, оскільки був у рятувальному жилеті.

Другого рибалку знайти одразу не вдалося. Через сильний вітер і темну пору доби пошукові роботи продовжили вранці.

Рятувальники на водосховищі
Рятувальники на водосховищі
фото: ДСНС Київщини

Вже 31 жовтня водолази виявили та підняли на берег тіло чоловіка 1978 року народження.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці сталася трагедія на воді: в річці Десенка потонула людина. Рятувальники дістали тіло чоловіка на відстані 35 м від берега. 

