Займання почалося через скупчення голубиного посліду, що застряг у димохідній трубі будинку культури

Вогонь охопив площу розміром 600 квадратних метрів

У Росії ледь не згорів будинок культури через голубиний послід. Займання в приміщенні почалося через послід, що застряг у димохідній трубі будівлі. Про цей курйозний випадок повідомили в пресслужбі регіонального ГУ МНС РФ, пише «Главком».

Пожежа сталася в селі Старцурухайтуй, що в Забайкальському краю. «Висохлі відкладення спалахнули від спеки, і вогонь перекинувся на дерев’яні конструкції даху», – повідомили в МНС Росії.

Врешті вогонь охопив площу розміром 600 кв. м, російські рятувальники гасили займання кілька годин. Рятувальники жалілися, що операція була дуже складною.

«На гасіння залучили понад 30 пожежників і рятувальників на шести одиницях техніки, включно з добровільною пожежною дружиною. Робота була складною: відкрите горіння вдалося ліквідувати до опівночі, а повністю ліквідувати загоряння до 02:00», – додали в МНС.

Водночас самі ж росіяни з іронією називають цю пожежу в соцмережах. «Причина смішна, а ситуація страшна», – пишуть мешканці країни-агресорки.

