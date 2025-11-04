Головна Скотч Курйоз
У Росії через голубиний послід майже згорів будинок культури

Юлія Відміцька
Займання почалося через скупчення голубиного посліду, що застряг у димохідній трубі будинку культури
фото: Telegram/zabmchs

Вогонь охопив площу розміром 600 квадратних метрів

У Росії ледь не згорів будинок культури через голубиний послід. Займання в приміщенні почалося через послід, що застряг у димохідній трубі будівлі. Про цей курйозний випадок повідомили в пресслужбі регіонального ГУ МНС РФ, пише «Главком».

Пожежа сталася в селі Старцурухайтуй, що в Забайкальському краю. «Висохлі відкладення спалахнули від спеки, і вогонь перекинувся на дерев’яні конструкції даху», – повідомили в МНС Росії.

Врешті вогонь охопив площу розміром 600 кв. м, російські рятувальники гасили займання кілька годин. Рятувальники жалілися, що операція була дуже складною.

«На гасіння залучили понад 30 пожежників і рятувальників на шести одиницях техніки, включно з добровільною пожежною дружиною. Робота була складною: відкрите горіння вдалося ліквідувати до опівночі, а повністю ліквідувати загоряння до 02:00», – додали в МНС.

Водночас самі ж росіяни з іронією називають цю пожежу в соцмережах. «Причина смішна, а ситуація страшна», – пишуть мешканці країни-агресорки.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Башкирії прогриміли вибухи на нафтохімічному заводі. У місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія) на нафтохімічному заводі (СНХЗ), одному з ключових підприємств хімічної промисловості Башкортостану, пролунали потужні вибухи. За словами місцевих жителів, було чутно три потужні вибухи. Після вибухів на місце події піднявся густий дим, що викликало стурбованість серед населення.

Також повідомлялося те, що Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву.

У Росії через голубиний послід майже згорів будинок культури
